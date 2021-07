Feuerwehr kämpft gegen Mäuseheer

„Die Viecher haben sich in den Aufenthaltsraum durchgebissen und unsere dick wattierten Uniformen haben‘s scheinbar besonders gern“, schildert der Kommandant. „Als ein Kamerad neulich eine Hose anziehen wollte, ist unten eine Maus ausgefahren.“ Auch die Küchenzeile hätten die Nager in Beschlag genommen. „Meinen Stellvertreter hat eine aus der Bestecklade heraus angeschaut.“ Ja, sogar an elektronischen Pendants knabbern die Eindringlinge: „Im Dienstzimmer wurde eine Computermaus angefressen.“