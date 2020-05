Feuerwehr-Jugendleiter unter Missbrauchsverdacht

Der verheiratete Familienvater bestreitet vehement die Tat. "Ich wurde von ihm am 7. August darüber informiert, dass gegen ihn Ermittlungen wegen einer strafbaren Handlung laufen und er von der Polizei einvernommen wurde. Darauf hin habe ich natürlich sofort die Konsequenzen gezogen", erklärt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Der Beschuldigte wurde als Kommandomitglied und Jugendbetreuer sofort beurlaubt. Diese Situation bleibe bis zu einem Ende des Verfahrens aufrecht.

"Die gesamte Mannschaft wurde in einer außerordentlichen Sitzung von dem Vorfall informiert. So etwas ist natürlich sehr heikel, wir müssen einmal die Entscheidung der Justiz abwarten", so Franz Resperger vom nö. Landesfeuerwehrverband.