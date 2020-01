Feuerteufel als schwarzes Schaf der Löschmannschaft

Wie es überhaupt soweit kommen konnte, dass ein Feuerwehrmann nachts loszieht, um Brände zu legen, wollte die vorsitzende Richterin von dem gelernten Kfz-Mechaniker beim Prozess wissen. Erklärung hat er selbst keine richtige dafür. „Ich war vor dem Zusammenbruch. In der Arbeit wurde der Druck immer größer. Da war das Zündeln wie eine Art Ventil“, schilderte der 22-Jährige, dessen Herz seit der Kindheit für die Feuerwehr schlug. Umso unverständlicher sind für den Staatsanwalt die Taten. Weil der Fahrer des Löschfahrzeugs selbst nicht beim Löschen der Brände an vorderster Front war, habe er vor allem das Leben seiner Kameraden gefährdet und nicht sein eigenes, merkte Staatsanwalt Markus Bauer an.