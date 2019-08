Feueralarm: Altes Rathaus in Wiener Neustadt evakuiert

Schreckminuten für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Wiener Neudtadt Montagnachmittag. Um 14.30 Uhr wurde im Alten Rathaus am Hauptplatz Feueralarm ausgelöst.

In einem Raum, in dem Akkubatterien für die IT gelagert sind, gab es aus unbekannter Ursache eine Rauchentwicklung. Sofort rückten die Einsatzkräfte an, 60 bis 80 anwesende Mitarbeiter verließen gemäß des Evakuierungsplanes das Gebäude.

Feuer schnell unter Kontrolle

Die EVN stellte aus Sicherheitsgründen den Strom ab. Der Entstehungsbrand war rasch gelöscht, mittlerweile rückt die Feuerwehr schon wieder ab. "Es ist jetzt alles unter Kontrolle", berichtet Thomas Iwanschitz, Sprecher von Bürgermeister Klaus Schneeberger. Bis die Rathaus-Mitarbeiter aber wieder ihre Arbeit aufnehmen können, wird es aber noch dauern.

Detail am Rande: Erst Anfang Juli gab es einen Probealarm, bei dem der neue Evakuierungsplan getestet wurde. Der Probelauf hat sich im Ernstfall jetzt ausgezahlt.