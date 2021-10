Feuer vernichtete Fahrzeuge am Parkplatz von Autowerkstätte

In Wiener Neustadt sind in der Nacht auf Donnerstag mehrere Pkw auf dem Abstellplatz einer bekannten Reparaturwerkstätte in Vollbrand gestanden. Die Flammen wurden nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr unter Atemschutz gelöscht, drei in der Nähe befindliche Fahrzeuge relativ unbeschadet gerettet.