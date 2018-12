Feuer nahm achtköpfiger Familie fast alles

Mit einem Schlag hat eine achtköpfige Familie aus Niederösterreich ihr gesamtes Hab und Gut verloren – und das nur wenige Tage vor Weihnachten.

In der Nacht auf Dienstag ist es in Felixdorf bei Wiener Neustadt zu einem verheerenden Brand gekommen. Es war 20 Uhr, als die Sirene eines Brandmelders die 47-jährige Hausbesitzerin aufschrecken ließ. Während ihr Ehemann Günther Kubista den Feueralarm durch das im Haus installierte Sicherheitssystem auf sein Handy übermittelt bekam, versuchte die Frau bereits, all ihre Sprösslinge zu retten. Die sechs Kinder im Alter zwischen eineinhalb und elf Jahren waren in verschiedenen Zimmern des Hauses. „Als der Alarm am Handy ankam, habe ich sofort versucht, meine Frau anzurufen. Ich habe aber niemanden erreicht. Zum Glück war sie schon dabei, die Kinder in Sicherheit zu bringen“, schildert der EDV-Fachmann und Gemeinderat.

Trotz der giftigen Rauchgase im Gebäude wurden alle Kinder unbeschadet ins Freie und anschließend zu den benachbarten Großeltern gebracht. Als die Freiwillige Feuerwehr am Unglücksort eintraf, schlugen Flammen und dicke Rauchwolken bereits aus den geborstenen Fenstern. Die Feuerwehr hatte bis ein Uhr nachts alle Hände voll zu tun, um den Brand zu löschen.

Eines der beiden Haustiere der Kinder überlebte die enorme Hitzeentwicklung nicht. Während der Hase starb, konnten die beherzten Feuerwehrleute zumindest die Katze noch lebendig aus dem Gebäude retten. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen defekten Heizlüfter im Badezimmer.