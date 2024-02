Feuer in Bibliothek: Wie Know-how aus NÖ bei Restaurierung hilft

Routiniert und gleichmäßig wandert die Airbrush-Pistole über das Blatt, sprüht einen feinen Film auf das offensichtlich historische Schriftstück . Kurze Zeit später ist schon das nächste Blatt an der Reihe.

Was auffällt: Die Ränder der Handschriften sind verkohlt , angebrannt.

Entsprechend schwer sind die Schäden. Dass die noch vorhandene Struktur der schwer geschädigten historischen Blätter erhalten und stabilisiert wird, dafür sorgt auch ein innovatives Forschungsprojekt „Made in NÖ“.

Was hier in einer Werkstatt im deutschen Thüringen besprüht wird, sind wertvolle und einzigartige Handschriften und Drucke einer Notensammlung aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Als vor 20 Jahren in der Anna Amalia Bibliothek in Weimar ein verheerendes Feuer wütete, stand die Sammlung in unmittelbarer Nähe des Brandherdes.

Am Technopol Tulln wurde in einer Kooperation der Universität für Bodenkultur (Boku) mit der Bibliothek in Weimar ein neuartiges Verfahren zur Restaurierung von historischem Papier entwickelt. Die geheime Zutat dabei ist simple Cellulose. Winzige Wunderfasern Allerdings in besonderer Form, verrät Projektverantwortliche Antje Potthast. Die Chemikerin vom Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe der Boku erklärt: „Wir sind umgeben von Cellulose, in Papier oder als Baumwolle in Textilien. Jährlich produziert die Natur geschätzt eine Billion Tonnen davon.“ Klar, dass der Rohstoff – der etwa das Tausendfache seines Gewichtes an Wasser halten kann – auch die Wissenschaft fasziniert. Bei der Restaurierung der Weimarer „Aschebücher“ wurde Cellulose zum Wundermittel. Und zwar in ganz kleiner Form, als Nanocellulose. Dafür werden die Fasern immer weiter aufgespalten, bis sie winzig, unsichtbar sind. Und das ist das Geheimnis.

© Gudrun von Schoenebeck Das für die Rettung der verkohlten Notensammlung entwickelte Verfahren setzt auf Nanocellulose, die auf die beschädigten Blätter aufgesprüht wird und diese stabilisiert. © Boku Laut der Forscherin handelt sich um rund 800 Handschriften mit insgesamt mehr als 50.000 Blättern. © Boku Unter dem Elektronenmikroskop zeigt das Verfahren seine Wirkung: Links mit, rechts ohne Nanocellulose-Behandlung. © Boku Die historischen Bücher und Notenblätter wurden vom Feuer massiv beschädigt. © Klassik Stiftung Weimar Fotothek/Candy Welz Tausende Notenblätter wurden aufwendig restauriert.

Denn was auf die verbrannten Notenblätter in Deutschland aufgebracht wird, ist eben Nanocellulose. Der Brand war zwar natürlich eine Katastrophe, bot den Forschern aber die Gelegenheit, ein einzigartiges Verfahren zu entwickeln und auch in der Praxis anzuwenden. „Ziel ist es, die Blätter zu stabilisieren und auch im verkohlten Rand verborgene Informationen mittels Multispektraldigitalisierung wieder zugänglich zu machen“, erklärt Potthast. Durch das Sprühverfahren muss keines der leicht zerbröselnden „Ascheblätter“ oft in die Hand genommen werden und weil Cellulose auf Cellulose aufgebracht wird, klebt das Mittel ganz ohne Klebstoff.

Katastrophe in der Welterbe-Bibliothek Herzog Wilhelm Ernst gründete 1691 in Weimar die „Herzogliche Bibliothek“, anlässlich des dreihundertjährigen Jubiläums 1991 erhielt sie den Namen der Herzogin Anna Amalia , die ihre größte Förderin war. Berühmt ist der ovale und über drei Geschoße reichende Rokokosaal.

Seit 1998 gehört sie als Teil des Ensembles „Klassisches Weimar" zum UNESCO-Welterbe . Am Abend des 2. September 2004 brach im Dachstuhl des Hauptgebäudes ein Feuer aus, wahrscheinlich durch ein defektes Elektrokabel ausgelöst.

Rund 28.000 Bücher, darunter die Lutherbibel von 1534, konnten gerettet werden. 50.000 Bände sowie 35 Gemälde aus dem 16. bis 18. Jahrhundert gingen ganz verloren . 118.000 Bücher erlitten leichte bis schwere Schäden. 25.000 davon, die „ Aschebücher", wurden aus dem Brandschutt geborgen. Diese „Aschebücher" entsprechen insgesamt sieben Millionen Einzelblättern.

2007 wurde das Gebäude nach der Renovierung wiedereröffnet. Die „Aschebücher" werden seit 2008 (und noch bis 2028) restauriert. Seit 2018 wird in Zusammenarbeit mit der Boku, Institut für Chemie nachwachsender Rohstoffe, der „Einsatz von nano- oder microfibrillierten Cellulosen für die Stabilisierung und Restaurierung von historischem Papier" erforscht. Mehr zur Stiftung lesen Sie hier.

Feine Risse werden geschlossen, die zuvor fragilen Blätter können wieder angegriffen werden. Und: „Die Nanocellulose ist mit freiem Auge nicht sichtbar und beeinflusst auch eine spätere Digitalisierung nicht“ betont Potthast. Eine große Herausforderung war die schiere Menge: „Es handelt sich um rund 800 Handschriften mit insgesamt mehr als 50.000 Blättern“, so Potthast. Deshalb wurde ein regelrechtes Fließbandsystem in Tulln entwickelt und in Deutschland eingerichtet. Seit 2022 wird das Sprühverfahren zur Konservierung der Musikalien angewandt. Als „bestmögliche Verbindung von Kultur und praxisorientierter Forschung“, würdigte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Projekt.

© Klassik Stiftung Weimar Der einzigartige Rokokosaal enthält nicht nur wertvolle Bücher, sondern auch Gemälde und Porträtplastiken.