Barockjuwel im neuen Glanz: Stiftsbibliothek Melk wird elf Jahre lang restauriert

Es ist eine groß angelegte Rettungsaktion eines Kulturschatzes, die vor rund einem Jahr mit den ersten Sanierungsarbeiten in der Stiftsbibliothek Melk begann.

In dieser ersten Etappe wurden die Fenster und teilweise die Fassade des Barockbaus erneuert, sowie die ersten der insgesamt 100.000 Bücher gereinigt und ihre Schäden kartiert. „All das, was wir uns vorgenommen haben, ist umgesetzt“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einer Kuratoriumssitzung in Melk.

Auch das Budget von rund 550.000 Euro wurde eingehalten, 125.000 Euro steuerte das Land NÖ dazu bei. Dies war aber nur die erste von elf Sanierungsetappen, die um insgesamt zwölf Millionen Euro für die nächsten zehn Jahre anberaumt sind. Ein Teil der Arbeiten wird durch Spenden, wie etwa über den Förderverein „ex litteris immortalitas“ (lateinisch für „durch Bücher unsterblich“) finanziert.