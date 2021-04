Fette Beute: Einbrecher räumten Lager eines Bike-Onlineshops leer

Die Nachfrage ist riesig, die Wartezeiten teilweise extrem lang. Wer in Österreich derzeit exklusive Mountain- oder E-Bikes kaufen möchte, braucht entweder Geduld oder riesiges Glück. Dass der Handel mit Bikes extrem floriert, scheinen auch Kriminelle genau zu wissen.

Ihnen ist in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk Baden ein fetter Coup gelungen. Bei einem Einbruch im Lager eines Online-Großhändlers für Fahrräder entwendeten die Gangster fast 50 hochpreisige Modelle. Der Schaden beträgt fast 150.000 Euro.

Mittwochfrüh bemerkten Mitarbeiter des Unternehmens den Einbruch in der Lagerhalle in einem Gewerbepark in Ebreichsdorf bei Baden. Die Täter waren nachts unbemerkt in das Areal eingedrungen und bedienten sich in der Lagerhalle wie in einem Selbstbedienungsladen.