Festnahme sechs Jahre nach brutalem Überfall in Wien

Mehr als sechs Jahre nach brutalen Überfällen in Wien und Niederösterreich ist ein Mann in der Bundeshauptstadt festgenommen worden. Nach dem 35-Jährigen war nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ vom Donnerstag mittels EU-Haftbefehl gefahndet worden. Im Raum steht der Verdacht des versuchten Mordes sowie des Raubes. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Gemeinsam mit mehreren Komplizen - diese sind in Haft bzw. bereits verurteilt - soll der rumänisch/serbische Staatsbürger am 8. Oktober 2018 an einer Straßenkreuzung in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) einen 20-jährigen Pkw-Lenker angehalten haben. Der Mann wurde aus dem Kfz gezerrt, mit den Fäusten geschlagen und in den Kofferraum des Wagens gesperrt. Nach einer Fahrt bis zu einem abgelegenen Feldweg wurde das Opfer erneut attackiert. Letztlich wurde der 20-Jährige gefesselt zurückgelassen. Das Fahrzeug des Mannes nahmen die Täter ebenso mit wie dessen Bargeld, Handy und Bankomatkarte.