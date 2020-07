Festnahme nach Einbruchsserie im Bezirk St. Pölten

Ein 40-Jähriger soll gemeinsam mit einem weiteren Mann für eine Einbruchsserie in Firmengebäude in der Marktgemeinde Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten) verantwortlich sein. Der rumänische Staatsbürger wurde nach Polizeiangaben in seiner Heimat festgenommen und am Donnerstag nach Österreich überstellt. Er ist geständig, nach dem Komplizen wird weiter gesucht.

21.600 Euro Schaden

Die Einbrüche in insgesamt fünf Objekte wurden in der Zeit vom 31. Jänner bis zum 3. Februar verübt. Es entstand ein Gesamtschaden von 21.600 Euro - 19.300 Euro an Sachschaden, 2.300 Euro ließen die Männer in bar mitgehen.