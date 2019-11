Festival-Comeback mit Iron Maiden

Der Weg zu Ewald Tatar als absoluter Profi was große Festivals anbelangt, sei naheliegend gewesen, meint Schneeberger. Mit 8.000 Parkplätzen in der nahen Umgebung und eine Top-Verkehrsanbindung sei die Arena der perfekte Austragungsort für Veranstaltungen dieser Größe. „Ich bin gerne der Erste, aber es wäre schön, wenn andere Veranstalter auch aufspringen und hier etwas auf die Beine stellen“, meint Tatar. Er rechnet am 16. Juli mit „einer vollen Hütte“. Das letzte Solo-Konzert von Iron Maiden in Österreich liegt 14 Jahre zurück. Die „Legacy of the Beast“-Tour lief bereits durch 39 Länder und begeisterte dabei fast zwei Millionen Fans weltweit. Auch Sänger Bruce Dickinson meldet sich angesichts des Österreich-Comebacks zu Wort: „Unsere Fans sind begeistert von der Bühnenshow und den Requisiten, mit denen ich herumexperimentieren kann. Die ganze Band hat so viel Spaß und wir freuen uns schon nach Österreich zu kommen und noch mehr Fans zu treffen.“