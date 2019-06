Vier Tage Hitze und Staub, aber nach Hause wollte niemand. In der Nacht auf Montag ging nach dem Auftritt des Punk-Trios „Die Ärzte“ im nordburgenländischen Nickelsdorf das 15. Nova Rock Festivals zu Ende. „Nickelsstadt, das größte Dorf der Welt“, scherzte Frontmann Farin und spielte dabei auf die Menge an Fans an, die sich auf den Pannonia Fields in der 1800-Einwohner-Gemeinde versammelt hatten.

„Es war ein gutes Festival. Die Stimmung war super“, sagt der 24-jährige Julian, als er sich auf die Heimreise nach Wien machte. Am Montagvormittag reisten die letzten Besucher ab.