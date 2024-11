Felssturz in der Wachau: Verkehrsfreigabe soll früher als geplant stattfinden

Nach dem Felssturz Anfang Juni in Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) schreiten die Sicherungsmaßnahmen laut Niederösterreichs LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) "zügig" voran. Am Freitag wurden mittels Hubschrauber Baumaterialien an den Einbauort geflogen. Ein exaktes Datum für die Verkehrsfreigabe stehe noch nicht fest, wurde am Samstag in einer Aussendung mitgeteilt. Angepeilt wird jedenfalls ein früherer Zeitpunkt als der zunächst geplante Termin zu Sommerbeginn 2025.