Felssturz auf der S6: Kontrollierte Sprengung bei Maria Schutz nötig

Nach einem Felssturz am 24. Jänner dieses Jahres auf der Semmering-Schnellstraße S6 zwischen Maria Schutz und Gloggnitz wurde in den vergangenen Monaten der Hang durch Geologen intensiv untersucht. Wegen der Gefahr vor weiteren Felsabbrüchen kommt es nun ab Dienstag zu kontrollierten Sprengungen.

Wie die Asfinag am Montag bekannt gab, wurden bei den geologischen Überprüfungen des Hanges weitere Gefahrenbereiche identifiziert. Demnach gibt es mindestens zwei weitere Felsformationen, "die ein Potenzial für weitere Felsabbrüche aufweisen", so der Straßenerhalter in einer Aussendung.

Schutzzaun errichtet

Um einen weiteren Felssturz auf die S6 zu verhindern, wurde als Sofortmaßnahme ein mobiler Steinschlagschutzzaun errichtet. Ab Dienstag werden die labilen Felsmassen mittels Sprengung abgetragen.