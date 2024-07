"Felixdorf statt Felixstadt": ÖVP gründet Bürgerinitiative

Anstelle neuer Wohnbauten würden "Pflege- und Ärzteeinrichtungen für unsere älter werdende Bevölkerung dringend benötigt". Smuk kritisiert: "Bürgermeister Hueber will im Alleingang einen Bevölkerungszuwachs von 4.700 auf 6.500 Einwohner durchwinken. Wir haben mit unserem Antrag im Gemeinderat, Ärztezentrum statt Betonblock´ versucht, darauf hinzuweisen, dass es wichtigere Themen in der Gemeinde gibt. Der Antrag wurde jedoch von der SPÖ abgelehnt." Nun wolle man eine Volksbefragung initiieren.

Man plane daher einen Initiativantrag im Gemeinderat. Dessen Kernpunkte: "Nein zu mehr Zuwanderung in Felixdorf, nein zu Betonblöcken, nein zum Alleingang der SPÖ Felixdorf ohne Bevölkerung", sagt Smuk. "Wir dürfen Straßen, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und andere öffentliche Dienstleistungen nicht überlasten, Schulen und Kindergärten sind schon jetzt an den Kapazitätsgrenzen."

Bürgermeister Andreas Hueber (SPÖ) sieht das anders: "Es ist Wahlkampf und die ÖVP sucht anscheinend nach Themen." Fakt sei: "Es gibt aktuell kein Bauprojekt in Felixdorf, außer den Supermarkt am Hauptplatz, wo 18 Wohneinheiten geplant sind."

Grundsätzlich sei man in der Gemeinde der Schaffung von Wohnraum nicht vollkommen abgeneigt. "Wir haben ungefähr neun Hektar direkte Bauland-Reserve in Felixdorf, werden also in den nächsten Jahren um 500 bis 1.000 Einwohner wachsen, auch ohne unser Zutun", gibt Hueber zu bedenken. Ein von der ÖVP angedeutetes Großbauprojekt sei derzeit aber "absolut nicht spruchreif", versichert der Bürgermeister.

Bauträger hat Interesse angemeldet

Interesse sei auf einem Baugrundstück außerhalb des Ortskerns an der B17 bekundet worden. "Bevor dort etwas gebaut werden kann, wird es aber ein Widmungsverfahren geben, im Zuge dessen wir als Gemeinde die Spielregeln festlegen können. Davon sind wir noch weit entfernt", so Hueber. "Wir haben definiert, wo wir uns in Felixdorf Wohnbau vorstellen könnten und wo wir Grünräume erhalten möchten. Das überlegen wir uns sehr genau."

Was den Bürgermeister ärgert: "Keiner von den ÖVP-Gemeinderäten ist zu mir gekommen und hat mit mir in Ruhe über das Projekt gesprochen. Es geht nur um politisches Kleingeld."