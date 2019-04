Falscher Polizist betrog 92-Jährigen um 20.000 Euro

Im Bezirk Mödling rief am Mittwoch ein unbekannter Täter einen 92-Jährigen an und gab sich als Polizeibeamter des Kommisariats Liesing aus. Er schilderte einen angeblichen Verkehrsunfall der Schwiegertochter des Opfers. Dabei seien 80.000 Euro Schaden entstanden, durch eine nicht bezahlte Versicherungsrate drohe der Schwiegertochter Haft. Der Anrufer setzte den Pensionisten so unter Druck und log ihm vor, dass nur eine Sofortzahlung von 40.000 Euro die Inhaftierung der Frau verhindern könne.



Während das Opfer nach Geld suchte, rief der falsche Polizist noch mehrere Male an und forderte mehr Geld. Er übte so lange Druck auf das Opfer aus, bis ein Botenwagen mit der Aufschrift " Taxi" vor dem Haus des Opfers hielt und eine Frau das Geld in Empfang nahm. Der 92-Jährige wurde so um 20.000 Euro betrogen.