Fall Wastl: Ehemann glaubt nicht an Todessturz

Heidrun Wastl, 38, verschwand am 28. September 2001 zwischen 10 und 11 Uhr aus ihrem Wohnhaus im Zehnerviertel von Wiener Neustadt. Es gibt zwei Zeugen, die die Kindergartenhelferin zuletzt gesehen haben wollen.

Der Tischler Erich W. gab selbst an, am Vormittag des 28. September im Haus der Familie Wastl gewesen zu sein, um etwas auszumessen. Ein Nachbar, der als Zeuge auftrat, will danach noch gesehen haben, wie die 38-Jährige in eine dunkle Limousine stieg. Dies war die letzte Zeugenwahrnehmung.

Um die Mittagszeit meldete sich der Kindergarten bei Paul Wastl, dass sein sechsjähriger Sohn wie sonst üblich, an diesem Tag nicht abgeholt wurde. Der Ehemann fuhr kurz darauf nach Hause, um nach seiner Frau zu suchen. Ihr Auto stand unangetastet in der Garage und die Geldbörse samt der Ausweise und dem Bargeld lag auf einer Kommode.

Einige Tage nach dem Verschwinden der Frau, fand sich im Briefkasten ein ominöser Abschiedsbrief. Es dauerte genau ein Jahr, bis ein Gerichtssachverständiger herausfand, dass das Schreiben fingiert war und das Schriftbild eindeutig mit jenem von Tischler Erich W. übereinstimmte. Der Mann gab zu, dass er von sich ablenken wollte. Nachdem der Fall vom BK Anfang des Jahres neu aufgerollt wurde, kam nach mehr als zehn Jahren die späte Beichte. Erich W. gestand, mit Wastl an besagtem Tag einen Waldspaziergang unternommen zu haben. Sie sei so unglücklich gestürzt, dass sie leblos im Wald liegen geblieben sei. Aus Angst, dass ihre Liaison auffliegen könnte, sei W. geflüchtet und habe sie zurückgelassen.