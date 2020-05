Fall Kührer: Viele Puzzlesteine, viele Fragen

Der sechste Tag im Prozess rund um den Tod der 16-jährigen Julia Kührer aus Pulkau ist nichts für schwache Nerven. Gleich sechs Gutachter sind im Landesgericht Korneuburg am Wort – das macht den Aufwand, der rund um die Klärung des Todes der 16-Jährigen betrieben wurde, sichtbar. Ehemalige Autos des Angeklagten wurden in Litauen gesucht und gefunden – in der Hoffnung auf DNA-Spuren von Kührer.

Ein Erdkeller wurde nachgebaut, um den Brand darin entsprechend simulieren zu können. Insektenreste wurden analysiert, um die Liegedauer von Julias Leiche zu bestimmen. Der Schlüsselsatz fällt gleich zu Beginn der Verhandlung: „Die Todesursache ist nicht feststellbar. Aber die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen, natürlichen Todes ist gleich null“, erklärt Gerichtsmediziner Wolfgang Denk. Das größte Problem: Julias sterbliche Überreste wurden erst fünf Jahre nach ihrem Verschwinden gefunden. Ihr Körper war zu dem Zeitpunkt fast komplett skelettiert. Und ihr Körper wurde in Brand gesetzt. Für die Experten ein worst case. Exakte Antworten sind kaum möglich.

Denk grenzt ein: "Ein Angriff auf den Hals, Stichwunden, etc. sind als Todesursache wahrscheinlicher als ein natürlicher Tod.“ Und in diesem Punkt beruft er sich auch auf die Statistik. 44 Frauen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren sterben jährlich in Österreich, 20 davon sterben eines natürlichen Todes – mit Vorerkrankungen. „Der Tod aus scheinbarem Wohlbefinden (also ohne Krankheit,Anm.) ist in dem Alter extrem selten. Das kommt nur alle paar Jahre einmal vor.“