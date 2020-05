Ein Forensiker als Herr der Fliegen

Es wird einer der aufsehenerregendsten Gerichtsprozesse des Jahres: Am Dienstag startet der Mordprozess gegen den 51-jährigen Michael Kollitsch. Ihm wird vorgeworfen, Julia Kührer getötet und in seinem Keller versteckt zu haben. Sieben Tage sind für den Prozess im Landesgericht Korneuburg eingeplant. Sieben Tage, in denen sich die acht Geschworenen ein Urteil bilden müssen. Und das wird nicht einfach – denn bisher liegen nur Indizien gegen Kollitsch vor. Beweise oder gar ein Geständnis gibt es nicht. Das Urteil soll am 24. September gefällt werden.

Die Vorgeschichte: Julia Kührer verschwand im Juni 2006 in Pulkau, NÖ. Fünf Jahre später wurden ihre sterblichen Überreste in einem Erdkeller im nahen Dietmannsdorf gefunden – der Keller befand sich auf dem Grundstück von Kollitsch, der in der Zeit des Verschwindens der 16-Jährigen eine Videothek in Pulkau betrieben hatte.