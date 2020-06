Fall Ambrosi: Zeugin belastet "Opfer"

Von einer überraschenden Wende zu sprechen, wäre zu viel des Guten. Dennoch erregte es die höchste Aufmerksamkeit der Geschworenen, was Zeugin Monika P. am Freitag im Landesgericht Wiener Neustadt nicht aus dem Hut, sondern ihrem Geldtascherl zauberte. Es war ein Zettel mit brisantem Text darauf. Pum belastet damit das bisherige Opfer im Prozess gegen Franz Ambrosi.

Der 42-jährige Mödlinger war im Dezember 2007 wegen des Mordversuchs an seiner Frau zu zwölf Jahren Haft verurteilt und 2009 wieder enthaftet worden. Seine Rechtsvertreterin, Karin Prutsch, erreichte mit Hilfe eines Gutachtens eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Demnach stimmten die Stichverletzungen in Ambrosis Rücken nicht mit der Tatschilderung seiner Frau überein. Sie gibt an, dass ihr Mann versucht hat, sie von hinten mit dem Seil einer Kinderschaukel zu erdrosseln. In Notwehr habe sie ihm ein Messer rückwärts in den Körper gerammt. Ambrosi beteuerte von Anfang an seine Unschuld. Er sei das Opfer. Diese Theorie bekam durch die neue Zeugenaussage mehr Bedeutung. Monika P. war Kellnerin in Ambrosis Stammlokal in Wiener Neudorf. Dort habe sie eine merkwürdige Aussage von Ambrosis Frau mitangehört. Und zwar sei Franz Ambrosi gehänselt worden, dass er wegen seiner operierten Schulter "lamentiere". Daraufhin soll die Frau wörtlich gesagt haben: "Aber nicht mehr lange!" Stunden später kam es zum Kampf auf Leben und Tod. Auf Prutschs Frage, ob sich die Zeugin ihre Beobachtung irgendwo aufgeschrieben habe, zückte diese plötzlich den Schmierzettel. Richterin Ingeborg Kristen wollte daraufhin wissen, wieso sie das nicht schon im ersten Verfahren erzählt habe? Sie sei nicht danach gefragt worden, so P.