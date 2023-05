Fahrtüchtigkeitstests ab 70 sorgen für Proteststurm der Senioren in NÖ

Wenn sich am Donnerstag EU-Politiker beim Verkehrsministerrat treffen, geht es vor allem um ein großes Thema: die Führerscheinreform.

Einerseits soll dabei die digitale Lenkerberechtigung geregelt werden, andererseits stehen auch die Pensionisten im Fokus. Geplant sind unter anderem regelmäßige Fahrtauglichkeitstests für Personen ab 70 Jahren. Zudem soll der Schein nur mehr fünf Jahre gültig sein. Die Ausgestaltung der Reform soll in weitere Folge bei den Ländern liegen.

Eigenverantwortung

In Niederösterreich regt sich bei denen, die es betrifft, bereits Widerstand. „Die Idee für verpflichtende Fahrtüchtigkeitstests ab 70 Jahren, die von der EU-Kommission in Brüssel geprüft wird, lehnen wir in Niederösterreich auf das Schärfste ab. Es ist eine klare Diskriminierung der älteren Generation und spricht den Menschen jegliche Eigenverantwortung ab“, sagt Herbert Nowohradsky, Landesobmann der „NÖ Senioren“.