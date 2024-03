Fahrrad gestohlen: "Kaum wer kennt die Rahmennummer seines Rads"

Ein Einbrecher, der gewerbsmäßig auf Tour war, konnte Mitte Februar durch einen Anrainer in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) von der Polizei geschnappt werden. Dem 37-jährigen Slowaken wurden im Zuge der Ermittlungen über 30 Einbrüche in den vergangenen fünf Monaten in Wien, St. Pölten, Tulln und Purkersdorf nachgewiesen. Mit der Rückgabe der vom Verdächtigen noch nicht verkauften Beute, etwa teurer Fahrräder, beschert die Polizei nun manchen Einbruchsopfern viel Freude. Das offenbart etwa das Posting des Meteorologen und Wettershowstars Marcus Wadsak.