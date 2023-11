Fahrplanwechsel in Niederösterreich wurde im Detail präsentiert

„Über 6 Prozent mehr Leistung im Schienenverkehr – das ist tatsächlich ein großer Sprung nach vorne im Sinne der niederösterreichischen Fahrgäste", sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) im Zuge der Fahrplanpräsentation.

"In dichter besiedelten Räumen wurden Taktverkehre im Bus- und Bahnangebot erreicht, eine moderne, barrierefreie Regionalbusflotte eingeführt und auch in ländlichen Gebieten wurde die bedarfsgerechte Versorgung mit Bus und Bahn ausgebaut. Mit 10. Dezember 2023 geht diese Entwicklung im Sinne der niederösterreichischen Fahrgäste einen Riesenschritt weiter", so VOR Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

