Fahnen, Helme und NS-Propaganda: „An allem war der Alkohol schuld“

Überraschenderweise verbrachte die Frau trotzdem die Nacht beim 29-Jährigen. Als sie beim Aufwachen eine geladene Waffe im Bett entdeckte, ging sie dann aber doch zur Polizei.

„Furchtbar unangenehm“

Am Landesgericht Wiener Neustadt ist dem Mann die Sache „furchtbar unangenehm“. Näher äußern will er sich dazu aber nicht. Denn: Schuld an der Misere sei neben der frühen Trennung seiner Eltern und häufigen Ortswechseln, die keine Freundschaften zuließen, vor allem seine Alkoholsucht. Diese habe ihm auch fragwürdigen Umgang beschert. Um den Therapieerfolg der aktuellen Entziehungskur - der er sich freiwillig unterzogen habe - nicht zu gefährden, sei ihm daher geraten worden, über seine unrühmliche Vergangenheit nicht mehr zu sprechen.