Fahndung nach Börsendieb

Eine 87-jährige Pensionistin wurde am 6. Dezember gegen 11.10 Uhr im Stadtgebiet von Korneuburg nach dem Beheben von Bargeld Opfer eines Diebes. Der hat ihr die Brieftasche samt Bargeld und Bankomatkarte gestohlen. Mit der Karte behob der Täter noch am selben Tag um 13.30 Uhr an einem Korneuburger Bankomaten Geld. Jetzt sucht die Polizei mit Hilfe von Überwachungskamera-Fotos nach einem Verdächtigen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Korneuburg, Telefonnummer 059133-3240, erbeten.