Fachkräftemangel: Eine Region will Pendler zurückgewinnen

Bekannt ist die Region für Ausflüge, zum Wandern und Radfahren, wegen ihrer malerischen Landschaft und besonders für die vielen Feinschmecker-Adressen. Die Bucklige Welt und das Wechselland assoziiert man aber sicher nicht damit, dass sich von Kirchschlag bis St. Corona für die Jugend die besten Jobperspektiven auftun.

Das soll sich schleunigst ändern. Mit einem Leader-Projekt wird seit Kurzem daran gearbeitet, die Bucklige Welt und das Wechselland auch als Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt attraktiv zu machen.

Die Region beheimatet rund 50.000 Menschen. 19.000 von ihnen setzen sich allerdings jeden Tag in ein Auto, den Zug oder Bus, um nach Wiener Neustadt, Wien oder noch weiter auszupendeln und anderswo ihrer Arbeit nachzugehen. „Das ist ein riesiges Potenzial an Arbeitskräften, das in der Region vorhanden ist. Daher wollen wir heimische Unternehmer dabei unterstützen, dieses Potenzial nutzen zu können. Wir möchten den regionalen Arbeitsmarkt positiv verändern“, erklärt Regionsobfrau Michaela Walla.