Experten fordern Ende der Abschottung Behinderter

An all jene, die die Schließung solcher Einrichtungen fordern: Wie geht es danach weiter? Natürlich sollen alle Kinder die Möglichkeit haben eine VS, AHS, HS, NMS, BHS zu besuchen, aber was passiert mit schwer behinderten Kindern und Jugendlichen? Hanna W. via kurier.at

Also mein Neffe geht dort in die Schule und hat sich sehr zum Positiven verändert. Er ist viel offener und ausgeglichener als früher. Kathrin Wurzer via kurier.at

Eine Einrichtung wie die Waldschule wird erst dann überflüssig werden, wenn die Gesellschaft ihre Einstellung schwerstbehinderten Menschen gegenüber ändert. Hermann Gruber via kurier.at

Ähnliche Vorfälle wie sie berichtet wurden, hat es auch in der Behindertenschule in Mauer gegeben. Solche Heime darf es nicht mehr geben. Den seelischen Schaden, den man dort erfährt, bekommt man nicht mehr weg. Kornelia Goetzinger via kurier.at

Ich bin in dieser Einrichtung aufgewachsen und habe neun Jahre meiner Kindheit dort verbracht. Auch heute denke ich gerne an diese Zeit zurück und bin froh, dass es die Waldschule gab. David Weisz via kurier.at

Ich war selbst in meiner Pflichtschulzeit acht Jahre lang in dieser „Anstalt“ und hab dort Schauderhaftes erleben müssen. Diese und ähnliche „Anstalten“ gehören unwiderruflich geschlossen. Klaudia Karoliny via kurier.at

Als Großeltern einer mehrfach schwerst behinderten Enkeltochter, die im Zeitraum 2001 bis 2009 im Internat der „ Waldschule“ betreut wurde, sind wir mehr als schockiert über Ihre reißerischen Artikel. Ihre Berichterstattung ist tendenziös und unvollständig, daher leider einseitig recherchiert. Helmut Bachmayer via eMail

Unsere Tochter besucht ebenfalls seit vier Jahren die Schule. Wir ärgern uns jedes Jahr über die Therapie-Einteilung in der Schule und auch über die mangelnden und ständig schwindenden Therapeuten. Leider stößt man in der Schule auf taube Ohren, wenn man das Problem anspricht. Barbara und Hermann Deimel via eMail

Hier in der Waldschule haben wir die Möglichkeit in Kleingruppen zu arbeiten, den Kindern den notwendigen Freiraum zu gewähren, auf emotionale Ausbrüche zu reagieren, sich auf jedes einzelne Kind zu konzentrieren. Susi S. via kurier.at

Meine Frau fährt täglich unseren Sohn morgens in die Waldschule und holt ihn mittags wieder ab. Das sind in Summe 250 Kilometer täglich. Das würden wir nicht in Kauf nehmen, wenn wir nicht überzeugt wären, dass es eine gute Schule ist. Hans Lauber via kurier.at

Ich bin die Mutter eines elfjährigen schwerbehinderten Sohnes, der seit fünf Jahren als externer Schüler die Waldschule besucht, ich liebe meinen Sohn und ich will das Beste für ihn. Das ist die Waldschule. Michaela Lehrner via kurier.at

Ich setze mich seit über 20 Jahren als Lehrerin und als Wissenschafterin für die schulische Integration von Kindern mit Behinderungen ein. Schulen wie die Waldschule widersprechen der Kinderrechtskonvention, weil sie statt Teilhabe Aussonderung praktizieren und fortschreiben. Niederösterreich hat in den vergangenen zwanzig Jahren anstelle von Integration die Sonderschulen stark ausgebaut. Petra Flieger via eMail

Der Skandalreporter des KURIER, Herr Georg Hönigsberger, hat wieder zugeschlagen. So wie er seinerzeit katholische Heime und Jugendheime der Gemeinde Wien auf Grund von zweifelhaften Informationen verleumdet hat, macht er es nun gegen die allseits geachtete Waldschule Wr. Neustadt. Dr. Josef Brandstetter via eMail

Die Wahrheit muss ans Licht, in Österreich liegt genug im Graubereich und dann sagen alle, warum fiel das niemanden auf. Sowas wie es Philipp S. (der Ex-Pfleger, der das Internat der Waldschule anprangert, Anm.) getan hat, muss man sich mal trauen. Ich habe Respekt für Philipp S. und dass er diesen Schritt getan hat. Steffi Kuderer via kurier.at

Es gibt genug Menschen, die Anschuldigungen bewusst erfinden, um damit einer Einrichtung schaden zu wollen! NO Name via kurier.at

Solche Menschen brauchen wir, die hinsehen und agieren und nicht den Kopf in den Sand stecken oder die Augen verschließen. emilia b. via kurier.at

Mein Sohn besucht nun das fünfte Jahr extern die Waldschule, ist dort sehr gut aufgehoben und wird liebevoll und kompetent betreut. Die Geduld, die Lehrer, Erzieher,Therapeuten und Pfleger aufbringen ist bewundernswert. Ingrid Dorn via kurier.at

Es geht nicht um Personen, die ihren Job gut machen in der Behindertenarbeit. Es geht darum, dass Einrichtungen und Heime nicht zeitgemäß sind, gegen Menschenrechte von Natur aus verstoßen und da im Grunde auch kein Mensch leben will. Dorothea Brozek via kurier.at

Bemerken kann man nur etwas wenn man hinsehen will. Was ist mit dem Jungen der nach dem Einnässen von einer Pflegerin in den „Hof zum Trocknen in der Sonne“ geschickt wurde? Noch Anonym via kurier.at

Ich habe auch ein Kind in der Waldschule und es gibt nichts Besseres für Kinder mit Behinderung. Vera Jokesz via kurier.at