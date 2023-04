Ex-Nationalparkchef schickt Ehrenzeichen retour

15 Jahre lang war Robert Brunner als Direktor des Nationalparks Thayatal in Niederösterreich tätig. Mit viel Herzblut leitete er die Geschicke des kleinsten Nationalparks des Landes – und wurde dafür vom damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich ausgezeichnet.

Vor Kurzem hat Brunner, eigentlich ein Wiener, den Orden an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zurückgeschickt. Per Einschreiben. „Ich schulde es meiner Selbstachtung, angesichts Ihrer Zusammenarbeit mit der FPÖ NÖ Haltung zu zeigen“, schrieb Brunner. „Die FPÖ ist eine Partei, deren Programm in erster Linie daraus besteht, Nein zu sagen. Nein zum Klimawandel, Nein zu Migration, Nein zur Europäischen Union, Nein zum Umweltschutz.“ Reaktion? Bisher keine.