Ex-FPÖ-Mann machte Hitlergruß: "Mischung aus Dummheit und Blackout"

Denn im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der heute 27-Jährige vor einer Disco in St. Pölten und bei Feuerwehrfesten in Niederösterreich ebenfalls die Hand zum deutschen Gruß gehoben haben soll. In all den Fällen soll der Angeklagte "massiv betrunken" gewesen sein, betont sein Verteidiger.

Die Urteile werden am frühen Nachmittag erwartet.