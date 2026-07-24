Starkregen im Visier: NÖ testet mobiles Wetterradar

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Starkregen, Gewittern und Hochwasser setzt Niederösterreich auf neue Technik im Katastrophenschutz.

Gemeinsam mit dem European Severe Storms Laboratory (ESSL) in Wiener Neustadt startet das Land ein Projekt zur Analyse eines mobilen Wetterradars. Das Ziel: Extreme Wetterereignisse sollen künftig schneller und genauer erfasst werden. Gerade bei lokalen Starkregenfällen, wie sie in den vergangenen Jahren immer wieder für Überflutungen sorgten, könnten mobile Radarsysteme eine wichtige Ergänzung sein.