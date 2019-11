Euratsfeld: Vereinsgründung aus Spaß am Sport im Rollstuhl

Mit dem anfangs schweren Entschluss Rollstuhlfahrer zu werden, hat sich für Daniel Kogler vor sieben Jahren viel zum Positiven geändert. Aufgrund seiner körperlichen Behinderung von Geburt an hatten sich sein Bewegungsradius und die Lebensqualität immer mehr verschlechtert. Doch seit er den Rollstuhl nutzt und damit auch Sport betreibt, hat der 32-Jährige aus Euratsfeld (Bezirk Amstetten) sein Leben mobiler und aktiver gemacht. Erfahrungen und Fähigkeiten, die er auch anderen Betroffenen in einem neuen Verein weitergeben will.

„Ich habe beim Verein in Waldhausen sechs Jahre Rollstuhlbasketball gespielt. Jetzt hab’ ich aufgehört und gründe selbst einen Behindertsportverein“, sagt Kogler. Mit seinen Erfahrungen als Sportler und als ein vom Österreichischen Behindertensportverband ausgebildeter Übungsleiter für Kinderrollstuhlsport wird er Spiel- und Trainingsstunden in Euratsfeld organisieren.

Dort wird ein neuer modernen Sportsaal in Betrieb genommen, da kommt das Angebot gerade recht. Den Verein, der ab 10. Jänner 2020 in der neuen Halle aktiv sein wird, will Kogler für alle Interessierten aus der Großregion Amstetten öffnen. Dabei möchte er Kinder und ebenso Erwachsene oder Personen, die trotz körperlicher Einschränkung nicht im Rollstuhl sitzen, ansprechen. Letztere können sich im Turnsaal eben einmal beim Rollstuhlbasketball versuchen. Auch für ehemalige Sportler, die Knieverletzungen oder gar Amputationen hinter sich haben, sei der Sport im Rollstuhl eine wertvolle Erfahrung, ist sich der Mostviertler sicher.