Es war ein Aufreger, als die Erzdiözese Wien im vergangenen Sommer ankündigte, all ihre Pfarrkindergärten in Niederösterreich zu schließen. Aus Kostengründen werden die neun Standorte in Leopoldsdorf, Baden, Neunkirchen, St. Valentin, Pottschach, Wimpassing, Zillingdorf und zweimal Wiener Neustadt mit Herbst kommenden Jahres dicht gemacht. Die politischen Reaktionen fielen heftig aus und die Erzdiözese musste ordentlich Kritik einstecken. Trotz des Elternbeitrags und der Subventionen müsse die Kirche für die 420 Kinderbetreuungsplätze jährlich 390.000 Euro zuschießen. Daher entschied man sich zur Schließung.

Seit die Sache bekannt geworden ist, laufen in den betroffenen Gemeinden Gespräche über Ersatzlösungen. In Baden beispielsweise, wo der Betrieb schon im heurigen September eingestellt wird, finden die Kinder in anderen Gruppen Platz. Auch in Wiener Neustadt scheint man nun für die Schließung des Domkindergartens 2022 ein Konzept parat zu haben. Wie Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Domprobst Franz Xaver Brandmayr am Dienstag bekannt gaben, kommen die 34 betroffenen Sprösslinge des Domkindergartens in den Landeskindergärten der Stadt unter.