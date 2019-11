Erwin Wagenhofer: „Ich habe keine Zeit für Pessimismus“

Haben Sie in ihrer Jugend auch schon aufbegehrt?

Ja, genauso wie jetzt. Meine Mutter erzählt da immer eine Geschichte: Wir hatten lange keinen Fernseher, aber unsere Nachbarin und da habe ich als Knirps mit drei bis vier Jahren im Vorabend immer Flipper, Lassie, Daktari und so weiter gesehen. Da waren die Tiere immer die Helden und alle waren so aufgebaut, dass sie relativ paradiesisch leben und in der Dramaturgie dann immer ein Problem auftaucht, das dann der Hund oder der Fisch löst. Sobald das Problem auftaucht, bin ich aufgestanden und gegangen.

Und für die Zukunft: Wollen Sie sich mit Problemen oder Lösungen beschäftigen?

Es ist interessant, dass das so schwarz-weiß-mäßig gesehen wird. Ich bin ja der Meinung, dass das der kritischste Film von allen ist, und zwar aus dem Grund, weil es fast beschämend ist, wie einfach die Lösungen sind. Und ja, ich habe schon Ideen, aber ich rede äußerst ungern über etwas, das noch nicht da ist.

Mit 18 Jahren haben Sie Ihren ersten Kurzfilm gedreht, aber irgendwann dachten Sie auch, Sie werden Musiker?

Immer! Diese Ausbildungen, die HTL in Waidhofen an der Ybbs und die zum Nachrichtentechniker, musste ich machen, weil mein Vater meinte, das sei die Zukunft. Aber wenn ich es mir aussuchen hätte können, dann wäre ich nur Rennrad gefahren und hätte Saxofon gespielt, sonst hätte ich gar nichts gemacht. Das hat Mario Rom (Anm.: Protagonist in „But Beautiful“) gemacht, deshalb ist er ein genialer Trompeter geworden.