Erstmals belegt Studie: Wachau wird von Touristen überrannt

Kaum hat die Sommersaison begonnen, strömen Tausende Touristen in die Wachau. Vor allem die Bewohner in Dürnstein fühlen sich von den Gästen überrannt und stöhnen unter dem Aufwand, der etwa durch die Müllentsorgung entsteht.

Während andere europäische Tourismusziele - zum Beispiel Venedig - mit Eintrittsgeldern versuchen, die Besucherströme zu kanalisieren, will man in der Wachau gebührenfreie Wege finden. Das neue Konzept umfasst etwa neue vordefinierte Besucherrouten, ein einheitliches gebührenpflichtiges Busparksystem für die gesamte Region und digitale Guides via Handy-App.

900 Einwohner, bis zu 12.000 Besucher

Das Gefühl vieler Wachauer, "überrannt" zu werden, belegen aktuelle Gästezählungen und Befragungen. Laut einer Studie der „Kondeor Tourismusforschung“ war die Besucherfrequenz im vergangenen September am höchsten: An einem Werktag besuchten im Schnitt 5580 Touristen die historische Altstadt.

An einem Wochenende waren es durchschnittlich 8540 Personen pro Tag. Je nach Jahres- und Ferienzeit schwanken die Besucherzahlen zwischen 1650 und 12.240. Zum Vergleich: Dürnstein hat aktuell nicht einmal 900 Einwohner.