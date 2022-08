Erste Weizenernte am Annaberg seit 75 Jahren mit überraschend guten Resultaten

Beim Naturparkzentrum Ötscher-Basis wurde im vergangenen Herbst ebenfalls ein Acker angelegt. Ziel ist es, dort alte Sorten zu vermehren und Saatgut zu gewinnen. Angebaut wurden sechs verschiedene Bohnensorten, außerdem wachsen zwei regionale Rübensorten, Kartoffeln und Flachs zur Herstellung von Leinen.

In einem nächsten Schritt soll Fachwissen von außen zum Anbau und zur Vermehrung alter Kulturpflanzen in die Region geholt werden und die Versuchsflächen erweitert werden, wurde angekündigt.

In gemeinsamer Kooperation mit den Landwirten des Naturparks wird es heuer noch zwei Bauernmärkte im Naturparkzentrum Ötscher-Basis geben. Einer davon wird am 24. September gemeinsam mit dem Naturparkfest stattfinden.

Alle zwei Wochen findet in Gaming ein bäuerlicher Schmankerlmarkt statt. Die nächsten Termine sind dabei der 3. sowie der 17. September. Auch am Programm stehen heuer wieder zwei Termine zum Obstpressen. Am 7. Oktober wird die Gemeinschaftspresse in Gaming stationiert sein und am 14. Oktober in Annaberg.