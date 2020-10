Erste Schneeeinsätze für Feuerwehren in Niederösterreich

...und jährlich grüßt das Murmeltier. Dieses (etwas umformulierte) Motto gilt auch für die Feuerwehren im Bezirk Lilienfeld. Denn mit dem ersten Schneefall beginnt für die Freiwilligen auch wieder die winterliche Einsatzsaison.

Leitschiene touchiert

Bereits am Montag blieben die ersten Lastautos am Lahnsattel in St. Aegyd am Neufelde hängen. Zwei Fahrzeuge, die samt Hänger unterwegs waren, konnten nicht mehr weiterfahren, ein Lkw hatte bereits die Leitschiene touchiert.