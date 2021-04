Erneutes Erdbeben im Raum Neunkirchen

Nach dem starken Erdbeben vom Dienstagabend hat sich am Freitag um 22:12 Uhr im Raum Neunkirchen ein Nachbeben ereignet. Die Erschütterungen hatten die Magnitude 2,5, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und auch nicht zu erwarten. Die Bevölkerung wurde aber ersucht, Wahrnehmungen zu melden.

Das Erdbeben vom Dienstagabend war laut ZAMG das stärkste in den vergangenen 20 Jahren im Wiener Becken. Die Magnitude wurde mit 4,6 angegeben. Dass es keine größeren Schäden gegeben hat, sei „der Herdtiefe zu danken“, sagte ein Seismologe. Es habe sich um zehn Kilometer gehandelt. In Wiener Neustadt stürzte die Decke einer Tiefgarage ein. Das Beben war auch in Wien und in der Slowakei spürbar.