Wiener Neustadt: Ernährungsexpertin kämpft gegen „Schokoschurken“

Wie richtiges Essen zur wichtigen „Kampftechnik“ wird, zeigt Lisa Kerschbaumer in ihrem ersten Kinderbuch. Mit „Karottekid gegen die Schokoschurken“ will die Ernährungswissenschaftlerin aus Wopfing (Bezirk Wiener Neustadt) vor Augen führen, aus welchen Lebensmitteln wir Energie gewinnen können und was uns schwächt.

Worum geht es? Karottekid zieht mit Mama Pastinake zu Oma Rote Rübe und Opa Erdapfel in die Stadt. Am ersten Schultag wird er mit Zuckerwürfeln beworfen, da niemand mit dem gesunden Gemüse etwas zu tun haben möchte. Einer der neuen Nachbarn von Karottekid, Mr. Kohlrabi, stellt sich als Lehrer der Kampfkunst vor und verspricht, ihn für ein Turnier zwischen Gemüse und Süßigkeiten zu trainieren.

So erfährt der Leser, warum Obst, Gemüse, Vollkorn oder Nüsse so wertvoll für den Körper sind.