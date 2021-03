Ermittlungen nach Polit-Feier in Niederösterreich

Es gibt ein Foto, das Ulrike Schachner mit Hannah Neunteufel zeigt. Die beiden Frauen halten eine XXL-Sektflasche in die Kameras, es herrscht Feierstimmung.

Schachner ist SPÖ-Bürgermeisterin von Ybbs an der Donau im Bezirk Melk, Neunteufel eine erfolgreiche Gastronomin. Das Bild entstand am vergangenen Donnerstag nach der Gemeinderatssitzung, die erstmals in der neuen Stadthalle über die Bühne ging. Im Anschluss an den Polit-Termin wurde Neunteufel als Restaurantchefin des Lokals „Der gute Fang - Fischbar“ präsentiert. „Wir freuen uns über diese tolle Location direkt an der Donau“, schreibt Schachner auf ihrer Facebook-Seite.