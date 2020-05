Ermittlungen gegen Ärzte-Chef

Reisner sieht in den Anschuldigungen eine Verleumdungskampagne im Vorfeld der bevorstehenden Ärztekammerwahlen. Brisant dabei: Da er seit Kurzem auch in Wien eine Praxis betreibt, will Reisner im Frühjahr 2012 sowohl in Niederösterreich als auch in der Bundeshauptstadt als Präsident kandidieren. Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bringen ihn von diesem Plan nicht ab.



In einer möglichen doppelten Präsidentschaft sieht Reisner kein Problem: "Ich bin ja auch Mitglied der Wirtschaftskammer. Theoretisch könnte ich auch dort Präsident sein."