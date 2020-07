Erfolgreiche Suche: Abgängiger aus Bezirk Neunkirchen im AKH

Seit dem 21. Juli war ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen von seiner Wohnadresse in Loipersbach abgängig. Damals wurde von der Polizei vermutet, dass der an Autismus und Diabetes leidende Mann mit dem Zug nach Guntramsdorf oder nach Wien unterwegs gewesen sei.

Nun wurde am am Donnerstag wurde bekannt, dass der Mann tatsächlich in Wien ausfindig gemacht werden konnte. Aufgrund eines Hinweises bei der Polizeiinspektion Neunkirchen konnte der Abgängige im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) lokalisiert werden, wo er sich nach einem Unfall in Behandlung befinde, heißt es von der Polizei.