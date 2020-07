51-Jähriger Mann aus Neunkirchen vermisst

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen ist seit vergangenem Dienstag, 21. Juli 2020, 15.00 Uhr, von seiner Wohnadresse in Loipersbach abgängig. Der an Autismus und Diabetes leidende Mann benötige dringend Medikamente, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Nach seiner Gewohnheit dürfte der Mann mit dem Zug nach Guntramsdorf oder nach Wien unterwegs gewesen sein, so die Angaben der Polizei.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 51-Jährigen werden an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 059133-3350 erbeten.