Erde kommt nicht zur Ruhe: Wieder Erdbeben bei Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt hat am Mittwoch um 1.24 Uhr die Erde leicht gebebt. Die Erschütterungen der Magnitude 2,2 sind laut GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) in der Statutarstadt selbst, aber auch in Neudörfl und Bad Sauerbrunn im Bezirk Mattersburg "schwach bis deutlich wahrgenommen" worden.

Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten, teilte Seismologin Rita Meurers mit.