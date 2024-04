Erdbeben der Stärke 3,2 im Raum Wiener Neustadt

Ein Erdbeben am heutigen Sonntagvormittag beim Vesuv rund um die italienische Großstadt Neapel blieb zwar harmlos, sorgte aber für Aufsehen. So wie ein Beben, das heute Nachmittag im Bezirk Wiener Neustadt deutlich zu spüren war. Laut Geosphere Austria ist es in diesem Raum zu einem Beben der Stärke 3,2 gekommen. Über Schäden gibt es bislang keine Meldungen.

Für die Umgebung des Vesuv meldete das italienische nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) die Stärke 3,7. Es folgte ein weiteres Beben der Stärke 3,1. Schäden soll es ebenfalls nicht gegeben haben.