"Entlastung der Landsleute": NÖ Landesregierung tagt außerordentlich

Die niederösterreichische Landesregierung wird am Donnerstag in St. Pölten zu einer außerordentlichen Sitzung zum Thema Teuerung zusammenkommen. Ein entsprechender Bericht des ORF Niederösterreich wurde am Dienstagnachmittag auf APA-Anfrage aus dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bestätigt. Der thematische Schwerpunkt werde auf der "Entlastung für die Landsleute" liegen, wurde betont.

Vorstoß von Mikl-Leitner bei Strompreis-Deckel

Mikl-Leitner hatte vor rund eineinhalb Wochen eine Deckelung beim Strompreis vorgeschlagen. Während aus mehreren Ländern Unterstützung kam, zeigte sich die Bundesregierung ablehnend. Nunmehr wird aber über einen von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr zur Kostenbegrenzung für Stromkunden gemachten Vorschlag nachgedacht.