Tiere auf tödlicher Trinkwassersuche: Warnung für zivile Retter

Zur momentanen Notlage rund um ausgetrocknete Bäche und Teiche gehören auch Wildtiere, die auf dem Weg zu ungewöhnlichen Tränken in lebensbedrohliche Situationen kommen. Nach dramatischen Tierrettungen im Ennskanal warnt die Feuerwehr Zivilpersonen vor selbstständigen Rettungseinsätzen, die extrem gefährlich sein können.

Passanten hatten die Feuerwehr Ernsthofen (Bezirk Amstetten) über ein offensichtlich völlig entkräftetes Reh im Stauseebereich Rubring alarmiert. Das Tier hatte versucht, die Enns zu durchqueren und dabei die Kräfte verloren. Feuerwehr rückte mit Boot an Mithilfe eines Schlauchbootes konnte das Reh rasch lokalisiert und sicher an das Ufer gebracht werden. Im Zuge des Einsatzes wurden weitere Wildtiere im Wasser festgestellt.

Ein Reh befand sich bereits im Ennskanal, ein Rehbock auf dem eingezäunten Damm entlang des Kanals. Zur Unterstützung ließen die Ernsthofner Einsatzkräfte auch die Freiwillige Feuerwehr Stadt St. Valentin nachalarmieren, die sich um die Rettung des Tieres im Ennskanal kümmerte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Valentin-Stadt St. Valentiner Feuerwehrleute retteten entkräftetes Reh im Ennskanal.

Aufgrund des teilweise schlechten Zustandes der Tiere verständigten Einsatzkräfte auch die zuständigen Jagdorgane.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Ernsthofen Feuerwehr versorgt erschöpften Rehbock.