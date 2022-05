Energiediskussion: „Nur Fotovoltaik und Windkraft reichen nicht“

Monika Eisenhuber, die Elektrizitätswerke im Feistritztal betreibt und in der Wirtschaftskammer für Autarkie zuständig ist, kritisierte die langen Verfahren für Erneuerbare Energie: „Wenn beispielsweise ein Wasserkraftwerk zur Genehmigung eingereicht wird, braucht es fünf, sechs oder sogar zehn Jahre, bis das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist.“ So werde man das ambitionierte Ziel der Energiewende bis 2030 nicht erreichen.

Oliver Eisenhöld, Obmann der Fachgruppe Energiehandel, schlug bei der Diskussion vor, einen Stresstest in der Energiepolitik einzuführen, um Themen wie beispielsweise den CO2-Ausstieg unter den momentanen Rahmenbedingungen neu zu beurteilen. Was Wirtschaftsbunddirektor Harald Servus ähnlich sah: „Ähnlich wie damals in der Finanzkrise, denke ich, dass es sehr klug wäre, auch jetzt Stresstests für die Wirtschaft einzuführen, um abschätzen zu können, wie lange die Betriebe den steigenden Energiepreisen noch standhalten können.“ Obmann Wolfgang Ecker forderte außerdem noch eine Senkung der Lohnnebenkosten als rasche Hilfe.