Endlich Hoffnung: Impfungen in NÖ bis Sommer abgeschlossen

Fix ist, dass ab Kalenderwoche fünf (1. bis 7. Februar) die etwa 3.000 niedergelassenen Ärzte gegen Corona geimpft werden. In der Woche darauf startet die Immunisierung jener 50.000 Menschen über 80 Jahren, die mobil sind. Auch hier dürften die Vakzine vorerst durchaus knapp werden, zur Verfügung stehen laut Chwojka 25.000 Dosen. Verabreicht werden die Impfstoffe an diese Altersgruppe in 200 Ordinationen von niedergelassenen Ärzten. Zur Anwendung kommen sollen auch Impfstellen in Form von Impfstraßen in Gemeinden.