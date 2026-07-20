Barfuß über die Wellen flitzen: Wallseer holte zwei EM-Medaillen
Keine Europameisterschaft ohne Medaillengewinn: Das ist für die Barfuß-Wasserski-Athleten des Wassersportzentrums Wallsee (Bezirk Amstetten) fast ein ungeschriebenes Gesetz. Stefan Wimmer, Österreichs Topfahrer in der verwegenen Sportart, hielt sich an die Devise und kehrte von der Barefoot-EM in Frankreich am Wochenende mit zwei Medaillen heim.
Zwei Starter aus dem Mostviertel
Bei der EM in Chartres holte sich Wimmer den Vizeeuropameistertitel im Slalom, hinter dem Engländer Tom Heaps. Im Trickbewerb belegte er Rang 3 hinter den Engländern Richard Moyes und Tom Heaps. Peter Reitbauer, ebenfalls ein Athlet des Wallseer Wassersportzentrums, belegte im Slalom Rang 6 und Rang 5 im Trick.
Beim Springen landete Peter Reitbauer bei keinem Sprung auf beiden Beinen und kam daher nicht in die Wertung. Im Vorjahr schaffte er bei der EM mit tollen Sprüngen die Bronzemedaille. Stefan Wimmer nahm aufgrund seines Trainingsrückstandes im Sprungbewerb nicht teil.
Profitiert haben die Wallseer in der EM-Vorbereitung wohl auch von einem Trainingscamp, das die norwegische Nationalmannschaft kürzlich am Wallseer Donaualtarm abgehalten hat. Das nächste große Ziel der beiden Mostviertler EM-Starter ist die Teilnahme an den Weltmeisterschaften, die vom 17. bis 24. Oktober in Auburndale in Florida stattfinden werden.
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