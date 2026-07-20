Barfuß über die Wellen flitzen: Wallseer holte zwei EM-Medaillen

Keine Europameisterschaft ohne Medaillengewinn: Das ist für die Barfuß-Wasserski-Athleten des Wassersportzentrums Wallsee (Bezirk Amstetten) fast ein ungeschriebenes Gesetz. Stefan Wimmer, Österreichs Topfahrer in der verwegenen Sportart, hielt sich an die Devise und kehrte von der Barefoot-EM in Frankreich am Wochenende mit zwei Medaillen heim.

Zwei Starter aus dem Mostviertel

Bei der EM in Chartres holte sich Wimmer den Vizeeuropameistertitel im Slalom, hinter dem Engländer Tom Heaps. Im Trickbewerb belegte er Rang 3 hinter den Engländern Richard Moyes und Tom Heaps. Peter Reitbauer, ebenfalls ein Athlet des Wallseer Wassersportzentrums, belegte im Slalom Rang 6 und Rang 5 im Trick.